Путин вручил медали бойцам СВО, взявшим Северск

Президент Владимир Путин наградил медалями «Золотая звезда» российских военных, удостоенных звания Героев России за взятие Северска. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск - значимый для нас русский город», — сказал Путин.

Президент отметил, что благодаря контролю над Северском ВС России создали условия для продолжения наступательных действий в направлении Славянска.

11 декабря Министерство обороны России показало кадры из освобожденного города Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска.