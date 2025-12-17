На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов сообщил, что тысячи военных получили служебное жилье в 2025 году

Белоусов: почти 17 тыс. военных получили служебное жилье в 2025 году
true
true
true
close
Shutterstock/Oleg Opryshko

Почти 17 тыс. военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«За счет ремонта и ввода в строй ранее недостроенных жилых домов, служебный фонд пополнился более чем на 1,5 тыс. квартир», — добавил министр обороны.

17 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, в котором также принял участие президент России Владимир Путин.

Белоусов также заявил, что в 2025 году работа Минобороны велась в режиме жестких финансовых ограничений, в то время как ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета.

При этом особое внимание в Вооруженных силах уделяется развитию стратегических ядерных сил, которые играют ключевую роль в сдерживании агрессии против России, подчеркнул министр.

Ранее Белоусов заявил о заступлении на боевое дежурство первого полка с ЗРС С-500.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами