Белоусов сообщил, что тысячи военных получили служебное жилье в 2025 году

Белоусов: почти 17 тыс. военных получили служебное жилье в 2025 году

Почти 17 тыс. военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

«За счет ремонта и ввода в строй ранее недостроенных жилых домов, служебный фонд пополнился более чем на 1,5 тыс. квартир», — добавил министр обороны.

17 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, в котором также принял участие президент России Владимир Путин.

Белоусов также заявил, что в 2025 году работа Минобороны велась в режиме жестких финансовых ограничений, в то время как ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета.

При этом особое внимание в Вооруженных силах уделяется развитию стратегических ядерных сил, которые играют ключевую роль в сдерживании агрессии против России, подчеркнул министр.

Ранее Белоусов заявил о заступлении на боевое дежурство первого полка с ЗРС С-500.