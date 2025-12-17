Белоусов заявил о росте финансирования СВО и жесткой экономии в Минобороны

Белоусов заявил о жесткой экономии в Минобороны и росте финансирования СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году работа Минобороны велась в режиме жестких финансовых ограничений, в то время как ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания ведомства, передает Telegram-канал ведомства.

«В результате этих мероприятий за 2025 год сэкономлен почти один триллион рублей», — сказал он.

По словам министра, за 2025 год общие расходы военного ведомства составили 7,3% от ВВП. Он отметил, что в 2026 году «приоритизация позволит стабилизировать их на том же уровне или даже несколько снизить».

Небольшой резерв средств, который остался, предстоит задействовать в ближайшем будущем, сказал Белоусов.

До этого министр обороны заявил, что план комплектования Вооруженных сил России в 2025 году превышен. Он отметил, что более трети участников имеют высшее или среднее специальное образование. Глава Минобороны подчеркнул, что успешное ведение боевых действий в России зависит от стабильного пополнения Вооруженных сил.

