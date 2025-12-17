На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов высказался о развитии ядерных сил РФ

Белоусов: особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил
true
true
true
close
РИА Новости

Особое внимание в Вооруженных силах уделяется развитию стратегических ядерных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

«В соответствии с существующими угрозами военной безопасности осуществляется строительство современных и высокотехнологичных Вооруженных Сил», — сказал он.

Министр отметил, что ядерные силы являются ключевым элементом сдерживания агрессии против России. Так, в состав морской ядерной компоненты был принят атомный подводный крейсер «Князь Пожарский».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой другой страны.

Президент обратился к присутствовавшим на заседании представителям Минобороны РФ и поблагодарил их за проделанную в 2025 году боевую работу. Он выразил уверенность, что все стоящие перед страной задачи в конце концов будут выполнены.

Ранее Путин заявил, что диалог с нынешними элитами Европы маловероятен.

