Министр обороны России назвал ключевую задачу на линии фронта

Белоусов: оказание помощи военным на поле боя является главной задачей
Министерство обороны РФ

Оказание первой помощи военнослужащим, а также сохранение их жизни в течение так называемого «золотого часа» после получения ранения является ключевой задачей на поле боя. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства, пишет РИА Новости.

«Ключевая задача — оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего», — сказал он.

«Золотым часом» называют критически важный период после ранения, когда быстрая и эффективная медицинская помощь значительно повышает шансы на выживание и снижает риск необратимых осложнений.

На этом же заседании Белоусов отметил высокий профессионализм военных врачей. По его словам, они спасают более 90% раненых в ходе боевых действий военнослужащих.

В конце августа министр обороны РФ сообщил, что показатель возвращения бойцов ВС РФ в строй после ранения сохраняется на уровне 97%. Он заявил, что такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

Ранее Белоусов рассказал о зарплатах медиков в зоне СВО.

