В посольстве России высказались о возможной отправке ВС Франции на Украину

Посол РФ Мешков: вопрос об отправке французских военных на Украину не стоит
Denis Balibouse/Reuters

Вопрос об отправке французских военных на территорию Украины на текущий момент не обсуждается, поскольку Париж осознает, что любое иностранное военное присутствие будет расценено Москвой как легитимная цель. Тем не менее, сама дискуссия на данную тему вызывает тревогу среди французов, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия-24».

Как отметил Мешков, обсуждение возможной отправки военного контингента напрямую связано с дебатами о том, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине после завершения конфликта.

«Безусловно, на данный момент вопрос о переброске французских Вооруженных сил на Украину не стоит», – подчеркнул дипломат.

Тем не менее, данная тема регулярно появляется в публичном пространстве и вызывает обеспокоенность во французском обществе.

«Особенно когда новый начальник Генерального штаба заявляет о необходимости готовности французов к потерям среди собственного поколения», – отметил Мешков.

Ранее сообщалось, что в Европе намерены отправить войска на Украину после прекращения огня.

