Франция и Украина подписали «историческое» соглашение. Что оно предусматривает?

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали «историческое» соглашение о военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным СМИ, речь в нем идет о поставках боевой авиации и средств противовоздушной обороны. Зеленский уже заявил, что Украина закупит у Парижа 100 истребителей Rafale. При этом, по словам экспертов, их поставки начнутся в лучшем случае в 2029 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Франция и Украина подписали соглашение о военной помощи Киеву, сообщает французская газета Le Monde.

Церемония прошла на авиабазе Вилакубле, расположенной недалеко от Парижа. Документ подписали президента Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский.

Последний назвал соглашение «историческим». В Елисейском дворце ранее также сообщали, что главная цель визита украинского лидера в Париж — поставить «французское совершенство» в области вооружений «на службу обороне Украины».

Детали соглашения

Точное содержание подписанного документа не разглашается. По данным Le Monde, политики должны будут раскрыть его детали на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце, которая состоится позже.

Однако, как пишет Telegram-канал «РБК-Украина», речь в соглашении идет о поставках Киеву боевой авиации и «защите неба». Reuters также сообщал, что в документе говорится о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Источники агентства рассказали, что соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale.

По данным Reuters, часть истребителей может быть передана напрямую из французских запасов, при этом основная доля поставок займет время. Так же, как и обучение пилотов, учитывая «строгую программу подготовки».

Кроме Rafale, Киев может получить от Парижа системы ПВО SAMP/T — подвижные зенитные ракетные комплексы, способные сбивать десять целей одновременно, а также перехватывать баллистические ракеты.

Зеленский уже подтвердил, что Украина рассчитывает получить от Франции 100 самолетов.

Reuters отмечало, что пока неизвестно, как будут финансироваться эти сделки. При этом Владимир Зеленский заявил, что как минимум истребители Киев сам закупит у Франции. По данным французского телеканала LCI, Украина уже «разместила исторический заказ на 100 Rafale, чтобы оснастить свою армию».

Когда начнутся поставки?

LCI также уточнил, что Парижу может потребоваться около €15 млрд для передачи Киеву столь крупной партии истребителей, но французские власти пока не знают, где взять такие деньги. Телеканал подчеркнул, что в условиях дефицита бюджета и рекордной государственной задолженности добиться одобрения на выделение средств парламентом будет достаточно сложно.

При этом, даже если Париж найдет деньги, поставки, по словам экспертов, начнутся в лучшем случае в 2029 году. Это обусловлено тем, что нынешние производственные мощности позволяют выпускать не более трех самолетов Rafale в месяц.

В то же время заслуженный военный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с NEWS.ru отметил, что Франция сможет поставить Украине не более 20 истребителей.

«Я думаю, это рекламная акция и не более того. Выдают желаемое за действительное. Желать-то они могут, но есть ли у Киева столько финансов? Есть ли у них времени столько, чтобы просуществовать еще 10 лет в таком виде, как они есть сейчас? Конечно, французы не смогут одномоментно передать те самолеты, которые сейчас есть на вооружении. 100 штук сразу — таких поставок не может быть. Могут продать 15–20 единиц — не более того», — выразил мнение эксперт.