Во Франции испугались отправки военных на Украину

JDD: французские военные опасаются, что их отправят на Украину
true
true
true
close
Vadim Ghirda/AP

Французские военнослужащие боятся того, что их отправят на Украину для участия в вооруженном конфликте против России. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на французского лейтенанта.

Военнослужащий выразил мнение, что в случае отправки французских солдат на Украину потери будут огромными, их будет ждать бойня.

Другой военный из морской пехоты заявил, что при нынешнем положении дел Франция может быть не готова к тому, что ее ждет на украинском поле боя.

Как отмечает JDD, французские военные обучаются функционировать в условиях, похожих на ситуацию на Украине. В частности, вооруженные силы Франции отрабатывают ведение боевых действий из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы, а также проводят тактические учения с применением беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, выросло число совместных учений с украинскими военными.

Ранее посол Алексей Мешков заявил, что французы отвергают русофобию и не хотят конфликта с Россией.

Новости Украины
