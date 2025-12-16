На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Брянской области отразили атаку беспилотников

Богомаз: над Брянской областью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Еще восемь вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью», — написал он.

В результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте осуществляют работу оперативные и экстренные службы.

До этого министерство обороны России сообщило об уничтожении десяти украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали об уничтожении девяти беспилотников над Брянской областью. Это произошло в период с 18:00 до 20:00 мск.

15 декабря губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что силы ПВО отразили одну из самых массированных атак на регион, уничтожив 38 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один сбили над акваторией Каспийского моря. При падении обломков дронов возникли локальные очаги возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Ранее ВС России нанесли удары по связанной с ВСУ портовой инфраструктуре.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
