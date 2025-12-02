Путин заявил о полном контроле российских войск над Купянском

Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска. Об этом сообщает ТАСС.

«Купянск состоит из двух частей — одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть — на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком», — сказал глава государства.

По словам Путина, Купянск находится под контролем Вооруженных сил России уже неделю.

1 декабря Минобороны России сообщило, что за осень в Днепропетровской области российские войска взяли под контроль 24 населенных пункта, включая Новоселовку, Хорошее и Вербовое. В Запорожской области были освобождены 20 сел, включая Ольговское и Малую Токмачку. В Харьковской области под контролем оказались 11 населенных пунктов, включая Купянск и Петропавловку. В Сумской области освобождена Юнаковка.

Ранее Путин заявил о планомерном уничтожении ВСУ на левом берегу Оскола.