Трамп обратился к евреям после теракта в Австралии

Президент США Дональд Трамп пообещал защитить еврейский народ от внешних нападок, в том числе гарантировать безопасность проведения иудейских религиозных обрядов. Об этом глава государства заявил в обращении к евреям по случаю празднования Хануки, послание опубликовано на сайте Белого дома.

Политик подчеркнул, что его администрация продолжит «твердо стоять вместе с еврейским народом» и защищать право каждого верующего свободно исповедовать свою религию без страха столкнуться с преследованиями.

Обращение республиканца было опубликовано после того, как в Австралии произошло нападение на праздновавших Хануку.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате трагедии не выжило 15 участников празднеств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

Ранее в полиция Австралии заявили, что один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).