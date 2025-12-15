На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обратился к евреям после теракта в Австралии

Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал защитить еврейский народ от внешних нападок, в том числе гарантировать безопасность проведения иудейских религиозных обрядов. Об этом глава государства заявил в обращении к евреям по случаю празднования Хануки, послание опубликовано на сайте Белого дома.

Политик подчеркнул, что его администрация продолжит «твердо стоять вместе с еврейским народом» и защищать право каждого верующего свободно исповедовать свою религию без страха столкнуться с преследованиями.

Обращение республиканца было опубликовано после того, как в Австралии произошло нападение на праздновавших Хануку.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате трагедии не выжило 15 участников празднеств.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

Ранее в полиция Австралии заявили, что один из исполнителей теракта в Сиднее был связан с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

