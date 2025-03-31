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Служебные собаки в зоне СВО получили защитную экипировку

Более 10 собак в зоне СВО получили бронежилеты в рамках кампании «Зоодруг»
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РИА «Новости»

Более 10 служебных собак в зоне специальной военной операции (СВО) получили защитную экипировку, состоящую из бронежилета, поводка и ошейника, в рамках всероссийской благотворительной кампании «Зоодруг». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Там отметили, что «Зоодруг» отправил 11 комплектов защитной амуниции для служебных собак, задействованных в Херсонской области. Бронежилеты предназначены для немецких и восточно-европейских овчарок, которые выполняют важные задачи: обнаруживают и нейтрализуют мины и дроны, обследуют здания, участвуют в эвакуации раненых и предупреждают об артобстрелах.

В состав защитного набора входят бронежилет, ошейник, поводок и тактическая шлейка. На их приобретение участники кампании пожертвовали около 200 тысяч рублей.

По словам инициатора кампании «Зоодруг», председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елены Шаройкиной, собаки играют важную роль в зоне СВО: они спасают жизни военнослужащих, предотвращают подрывы на минах, помогают в спасательных операциях. Кроме того, они оказывают психологическую поддержку бойцам.

«Зоодруг» считает своим долгом оказывать поддержку этим бравым животным и уже в третий раз отправляет для них бронежилеты», — сказала Шаройкина.

В конце сентября волонтер из Хакасии передал бойцам СВО двух волчиц, чтобы те помогали солдатам выполнять боевые задачи в зоне СВО. Отмечается, что животные слышат подлет беспилотников и заранее предупреждают об опасности. Сам волонтер рассказал, что волчиц в лесу еще детенышами, выкормил и вырастил. Животные проявили себя как отличные охранники. Также мужчина помогал активистам «Народного фронта». Через организацию о волках узнали военнослужащие одного из подразделений и попросили передать хищников им.

Ранее военкор рассказал, каких питомцев держат военнослужащие РФ в зоне СВО.

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