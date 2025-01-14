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Пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат под Харьковом

На Харьковском направлении пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат
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nik174/Shutterstock/FOTODOM

На Харьковском направлении пес по кличке Трицикл спас военных 344-го полка во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает RT.

Как передает телеканал, животное подорвалось на мине, но предупредило солдат, которые следовали за ним. После произошедшего Трициклу пришлось частично ампутировать лапу, но он уже снова бегает.

В Народном фронте добавили, что пса называют «главным звоночком», так как он лает, предупреждая о вражеских БПЛА.

В сентябре 2024 года пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в Луганской народной республике. В Росгвардии рассказали, что замаскированный боеприпас был найден во время инженерной разведки маршрута движения. При приближении к взрывоопасному предмету животное замерло в сигнальной стойке и не ошиблось. В итоге боеприпас был уничтожен накладным зарядом (его прикрепили на поверхность мины).

Ранее в Британии решили сделать из хаски «новейшее оружие» против России.

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