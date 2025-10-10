Российские военные впервые использовали КАБ при атаке на Днепр

Вооруженные силы России впервые использовали корректируемую авиационную бомбу (КАБ) при ударе по городу Днепр (бывший Днепропетровск). Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Если это действительно КАБ, то речь идет о первом таком ударе по Днепру. Раньше до города КАБ не долетали», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что после прилета поднялся столб дыма.

Позже издание со ссылкой на данные мониторинговых сервисов сообщило, что российские военные нанесли удар по Днепру, применив ракету «Гром-Е1».

В свою очередь, российский Telegram-канал «Военная хроника» написал, что фугасные авиабомбы (ФАБ) с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции), вероятно, впервые поразили цели в этом городе, который в настоящее время находится в 70 км от линии фронта.

В ночь на 5 октября ВС РФ атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был раскрыт секрет мощи российской авиабомбы ФАБ-3000.