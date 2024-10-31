Нанесен удар по железнодорожному мосту в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному мосту через поселок Затока в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Ночью нанесен ракетный удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области. Он выступал одной из ключевых транспортных артерий в интересах ВСУ на южном участке фронта», — говорится в сообщении.

31 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о массированном ракетном ударе по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Целью стал железнодорожно-автомобильный мост, соединяющий Одессу и Белгород-Днестровский. Общая длина сооружения составляет 350 метров.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что удар Вооруженных сил РФ по мосту через Днестровский лиман является предупреждением Молдавии и Румынии. По словам эксперта, Днестровский лиман соединяет реку Дунай с Черным морем и является главным путем снабжения Украины западным вооружением.

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