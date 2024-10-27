Россия нанесла удар по Одесской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по населенному пункту Затока в Одесской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.

26 октября сообщалось, что мощный пожар со взрывами произошел в Одессе после сообщения о воздушной тревоге в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Курской области взяли в плен украинскую пулеметчицу.