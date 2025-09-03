Появились подробности о беспилотнике, помешавшем посадке самолета президента Литвы

Беспилотник, который помешал посадке самолета Alenia C-27J Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы, использовался в рекламных целях. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на министерство коммуникаций и транспорта республики.

«Согласно полученным данным, дрон был поднят в воздух с рекламными целями. Это было сделано с нарушением установленных временных ограничений», — говорится в сообщении ведомства.

Несколькими часами ранее издание Delfi сообщило, что самолет Науседы не смог сразу сесть в Вильнюсе из-за сообщений о беспилотном летательном аппарате в окрестностях аэропорта. Воздушное судно кружило над аэропортом около 30 минут.

21 августа Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией якобы из-за активности беспилотников. Режим будет действовать до 1 октября.

Ранее литовские лидеры бежали в убежище, испугавшись фанерного беспилотника.