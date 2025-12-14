ВС РФ поразили склады с горючим и пункты дислокации украинских военных

МО: ВС РФ ударили по пунктам дислокации украинских бойцов и складам с горючим

Вооруженные силы РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских солдат и складам с горючим. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в соответствующих операциях принимали участие расчеты беспилотных летательных аппаратов и оперативно-тактическая авиация. Кроме того, к работе подключили ракетные войска и артиллерию группировок войск ВС РФ.

13 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» оператору FPV-дрона Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным «Филин». В ходе церемонии чиновник отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего и обратил внимание, что «Филин» уничтожил пять украинских танков и 169 автомобилей в зоне проведения специальной военной операции. Как сказал Белоусов, успехи оператора FPV-дрона впечатляют.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ответе на атаки Украины на российские гражданские объекты.