Военкор рассказал, каких питомцев держат военнослужащие РФ в зоне СВО

Военкор Кубатьян: солдаты в зоне СВО держат котов, собак и даже перепелок

Военкор kp.ru Григорий Кубатьян рассказал, каких питомцев держат российские военнослужащие в зоне СВО. По его словам, чаще всего встречаются кошки и собаки, причем животные порой прибиваются к солдатам, оставшись без хозяев.

Животные ловят мышей, совершающих набеги на блиндажи и окопы, иногда даже помогают военным выполнять боевые задачи. Бывает, что их держат просто для радости, поделился журналист.

«У нас был кот по кличке Прапор. <...> Нашли его летом в поле. Нам тогда крысы досаждали. Думали, поможет. А Прапор просто ел тушенку и спал, отсюда и кличка», — рассказал корреспонденту боец из подразделения БПЛА.

В одном из подразделений танкистов на Донецком направлении репортер даже обнаружил перепелок. Возникло предположение, что птиц держат для пропитания, однако оказалось, что они — подопечные живого уголка, который устроили бойцы.

Осенью волонтер из Хакасии передал бойцам СВО двух волчиц, чтобы те помогали солдатам выполнять боевые задачи. Он рассказал, что животные слышат подлеты беспилотников и заранее предупреждают об опасности.

По его словам, волчицы были найдены в лесу еще детенышами. Животные проявили себя как отличные охранники.

Ранее сообщалось, что войска РФ стали использовать собак для борьбы с дронами.