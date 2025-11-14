В Кремле дали оценку работе саперов из КНДР в Курской области

Россия никогда не забудет героическую помощь северокорейских саперов, участвующих в разминировании в Курской области. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы признательны нашим друзьям из КНДР за героическую помощь. Мы никогда не забудем этой помощи», — отметил он.

По его словам, в Курской области продолжается разминирование — это опасная и сложная работа, Россия «очень высоко ценит» помощь Северной Кореи.

О том, что в разминировании в Курской области принимают участие военные из Северной Кореи, стало известно ранее. В Минобороны России отметили, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

На прошлой неделе замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР генералом Но Гван Чхолем в Пхеньяне. В ведомстве уточнили, что генералы обсуждали двустороннее сотрудничество в военно-политической сфере. Северокорейский министр отметил, что визит Горемыкина укрепляет «боевое братство между армиями КНДР и России».

Ранее разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР.