Российский военный эвакуировал в госпиталь 100 раненых сослуживцев

МО: боец ВС РФ эвакуировал в госпиталь 100 раненых сослуживцев
Алексей Майшев/РИА Новости

Старший сержант Павел Метельский вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сотню российских военных спас водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона Павел Метельский.

«Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА со стороны противника, вывез из-под вражеского обстрела и эвакуировал в госпиталь более 100 раненых сослуживцев», — говорится в сообщении.

Недавно врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ с позывным «Кетанов» рассказал, как российский военнослужащий сам принес в операционную свою оторванную руку.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

Ранее в ДНР местный житель получил ранение при подрыве на мине «Лепесток».

