Раненый российский боец две недели самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям Вооруженных сил РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

«Самое, что запомнилось, — к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели», — сказал командир.

Он заявил, что российские военные напоили и накормили этого военнослужащего, а также обработали его раны. По словам «Ахи», раны бойца уже начали заживать, как будто он был в больнице. Потом выяснилось, что «он приполз вообще с другого направления». Военнослужащий не мог отправиться обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения, продолжил командир.

