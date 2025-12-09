ВСУ атаковали Грайворон и Шебекино в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области, повреждения получили частные дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в городе Грайворон при детонации дрона выбиты окна и посечен забор частного домовладения. В соседнем доме повреждено ограждение»

В городе Шебекино от удара дрона посечено остекление двух частных домов. В селе Березовка дрон атаковал машину, повредив ее лобовое стекло.

В результате вражеских атак никто не пострадал.

Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал местного жителя.

До этого в Белгороде и части Белгородского округа из-за прилета неустановленного боеприпаса начались проблемы со светом. Жителя Белгорода после атаки госпитализировали с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Кроме того, в двух частных домах выбило стекла и был поврежден грузовик.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате ударов ВСУ.