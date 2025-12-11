Средства ПВО с утра сбили более 30 дронов над пятью российскими регионами

Минобороны сообщило о перехвате 32 беспилотников ВСУ над Россией за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Столько беспилотников сбили в период с 8:00 до 14:00 мск.

По данным ведомства, за этот период над Брянской областью были сбиты 13 дронов, над Московским регионом — 10. Еще четыре беспилотника перехватили над Калужской областью, три — над Тульской и два — над Курской.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО за ночь, с 23:00 до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).

На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов. В Шереметьево задержали 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов, один — отменен.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.