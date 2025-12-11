Путин поблагодарил одного из командующих за освобождение Северска

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность командующему Южной группировкой войск Сергею Медведеву за освобождение Северска в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

Глава государства рассказал, что 20 ноября ноября встречался с офицером на одном из командных пунктов группировки «Запад». Тогда Медведев сообщил: Северск окажется под российским контролем не позднее 15 декабря.

Путин также вспомнил свою поездку в Дагестан, которая состоялась после завершения антитеррористической операции, где он встретился с «ребятами», в том числе местными добровольцами.

«И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка, такая красивая женщина, молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: «Сказал и сделал. Мужчина». Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам. Сказал и сделал. Мужчина!» — подчеркнул президент.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Ранее военкор Коц призвал Славянск и Краматорск приготовиться после взятия Северска.