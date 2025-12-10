На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили, что население уезжает из Славянска и Краматорска

Гражданское население покидает контролируемые ВСУ Славянск и Краматорск
Макс Ветров/РИА «Новости»

Жители покидают находящиеся под контролем украинской армии города Славянск и Краматорск в Донбассе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Гражданское население обеспокоено приближением фронта и участившимися сильными обстрелами городов. Кроме того, не оправдались надежды горожан на скорое завершение боевых действий, так как прорыва в мирных переговорах нет. Поэтому многие принимают решение эвакуироваться, пока это еще возможно

3 декабря военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армия России может взять под контроль оставшуюся часть территории Донецкой народной республики, находящуюся под контролем Вооруженных сил Украины, в течение полугода.

29 октября эксперт Сергей Латышев заявил, что американский лидер Дональд Трамп, прикрывшись введенными санкциями, которые сам же считает неэффективными, дал России срок в полгода на взятие под контроль всей территории Донбасса.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ в районе Славянска.

