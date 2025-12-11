«Абрау-Дюрсо» выпустило ЦФА на платформе Сбера

На платформе Сбера появились цифровые финансовые активы (ЦФА) «Абрау-Дюрсо», сообщает пресс-служба банка.

Выплаты будут зависеть от результата аукционов на коллекционное вино.

В Сбере отметили, что выпуск приурочен к 155-летию винодельческого дома, основанного по указу императора Александра II 25 ноября 1870 года.

«Дебютный выпуск ЦФА «Абрау-Дюрсо» стал ярким примером трансформации актива реального мира — редкой коллекции вина — в бутиковый цифровой актив. Этот инструмент открывает для квалифицированных инвесторов интересную возможность — стать частью успеха легендарного бренда и в целом российского виноделия», — рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

Всего компания планирует выпустить 100 ЦФА стоимостью 155 тыс. рублей каждый.

Заявки на платформе будут принимать с 11 по 26 декабря 2025 года, а срок обращения актива составит 3 года.

«Запуск цифровых финансовых активов — это важный этап в развитии финансовой экосистемы «Абрау-Дюрсо» и еще одно подтверждение устойчивости, технологичности и открытости компании», — отметил основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.