В Москве состоялось открытие памятника Юрию Любимову

У Театра на Таганке поставили памятник Юрию Любимову
В Москве прошла церемония открытия памятника народному артисту России Юрию Любимову. Об этом сообщает ТАСС.

Скульптуру Любимова поставили у Новой сцены Театра на Таганке. Артист является основателем учреждения. При жизни он был художественным руководителем театра. Открытие памятника приурочено к юбилею со дня рождения актера. 30 сентября 2027 года актеру могло исполниться 110 лет.

Памятник сделал заслуженный художник России Владимир Иванов.

Юрия Любимова не стало 5 октября 2014 года. За свою жизнь он удостоился Государственной премии Российской Федерации, Сталинской премии II степени и премии «Золотая маска». Артист считается одним из реформаторов российского театра. Он поставил в Театре на Таганке более 100 спектаклей. Он работал с такими артистами, как Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Вениамин Смехов.

Известно, что Любимов находился в вынужденной эмиграции в 80-х годах. В этот период он работал с театрами Великобритании, Австрии, Италии, Германии, Франции, США.

Ранее в Детройте установили бронзовую статую Робокопа.

