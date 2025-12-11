На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дерево упало на класс, ранив 15 школьников

Daily Star: в Эквадоре дерево упало на школу, ранив 15 учеников
Shutterstock/FOTODOM

В Кито, столице Эквадора, 15 учеников начальной школы получили травмы после того, как на здание учебного класса обрушилось дерево, пишет Daily Star.

Ученики пятого класса, возраст которых составляет от 10 до 11 лет, находились на уроке, когда крупные ветви внезапно сломались, дерево пробило крышу и упало прямо в помещение. По словам очевидцев, происшествие произошло мгновенно и вызвало панику среди детей и персонала.

Сильный шум, вызванный падением дерева, был слышен по всей школе и в окрестных домах, что заставило соседей выбежать на улицу. Местные власти сообщили, что в районе в этот день наблюдались сильные порывы ветра, которые могли стать причиной обрушения.

Пожарный, участвовавший в спасательных работах, подтвердил, что дети отделались легкими ушибами и синяками.

«К счастью, пострадавших с серьезными повреждениями нет», — сказал он.

Ранее пара купила дерево и обнаружила, что оно дает семена стоимостью $6000.

