Врач-педиатр десятилетиями развращал детей на приемах и обвинял их во лжи

В США 74-летнего педиатра приговорили к 30-летнему заключению за сексуализированное насилие над ребенком. О домогательствах с его стороны заявили десятки других бывших пациентов, сообщает People.

Эрнесто Сезар Торрес долгие годы работал врачом-педиатром в штате Мэриленд. Расследование в отношении мужчины началось в 2019 году после того, как одна из его бывших пациенток заявила, что во время осмотров врач трогал ее в неприличных местах. Оказалось, что Торрес злоупотреблял своим положением в течение почти 40 лет — с 1980 по 2018 год.

Несмотря на серьезные обвинения, Торрес отрицал вину, утверждая, что «демонические сущности» заставляли детей лгать о нем. Он даже заявлял, что был пророком в прошлой жизни. Прокурор назвал эти оправдания возмутительными и отметил, что Торрес не показал раскаяния.

Прокуратура предъявила ему более 90 обвинений, однако суд решил рассматривать дела поэтапно. Как уточняется, приговор в 30 лет касается конкретного эпизода с 11-летней девочкой.

Потерпевшая сказала суду, что ее «детство было отнято» и теперь она не может доверять мужчинам. Ее мать призналась, что доверяла доктору и не знала, через что проходит ребенок.

В настоящее время прокуратура продолжает работать с остальными жертвами Торреса.

