Путин: важно системно работать над увеличением доходов пенсионеров

Путин заявил, что пенсии в России должны расти темпами не ниже инфляции

В России необходимо и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров, пенсии должны увеличиваться темпами не ниже инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

Президент также рассказал на совещании, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%.

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля «тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров», добавил Путин.

Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский сообщал, что для пенсии в размере 45 тыс. рублей нужно получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

Страховая пенсия — ежемесячная выплата, которая компенсирует потерю дохода из-за достижения пенсионного возраста (65 для мужчин, 60 лет для женщин), инвалидности или потери кормильца. Она формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями в Социальный фонд России в период трудовой деятельности. Для получения пенсии необходимо достичь установленного возраста, иметь достаточный страховой стаж и накопить определённое количество пенсионных баллов.

Ранее депутат Нилов заявил, что страшилки о пенсии вносят сумбур и накаляют ситуацию в стране.