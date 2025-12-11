На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме посмеялись над призывом Европы усилить давление на Россию

Telegraph: заявления в ЕС о давлении на Россию вызвало смех в Белом доме
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявления европейских представителей о необходимости давления на Россию вызвали смех в Белом доме. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Помимо обычных банальностей типа «мы на стороне Украины», все, что лидеры Великобритании, Франции и Германии могли придумать, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву, - это призвать Европу «усилить» давление на Россию. Это, без сомнения, вызвало смех в Овальном кабинете», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, сегодня Европа «мало что может предложить сама в плане прекращения кровопролития» на Украине.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в ходе переговоров об урегулировании украинского конфликта на Россию недостаточно давят.

Обновленный мирный план состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановления Украины и так далее.

Ранее Лавров похвалил стремление Трампа разрешить конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
