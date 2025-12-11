На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил о статусе Крыма и новых регионов России

Лавров: Крым, ДНР и ЛНР являются неотъемлемыми субъектами России
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по украинской тематике, трансляция которого доступна на Rutube-канале МИД.

«У нас тоже есть Конституция, в соответствии с которой Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями субъектами Российской Федерации», — заявил он.

По словам Лаврова, российской стороне не территории нужны. Он объяснил, что для России важны судьбы людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли. Министр отметил, что именно права этих людей сейчас «перечеркнуты киевским режимом».

Глава МИД добавил, что решение о начале СВО было принято только после того, как Россия убедилась в том, что Запад дал Украине полную свободу для ведения боевых действий против Донбасса. По мнению политика, данная мера была вынужденной и стала ответом на политику Киева, который заявлял, что жители Донбасса являются «нелюдями, существами и террористами».

Ранее Лавров заявил о готовности РФ юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.

