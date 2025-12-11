Путин потребовал бороться с уклонением от уплаты налогов

Путин велел бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов

Профильные ведомства должны пристально следить за борьбой с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что решения по повышению заработных плат по бюджетной сфере и доходов российских пенсионеров зависят прежде всего от того, в каком состоянии находится экономика страны.

Российские налогоплательщики традиционно получают единое уведомление о необходимости уплаты трех видов налогов: имущественного, земельного и транспортного. Причем налог на имущество за прошедший год важно оплатить не позднее 1 декабря следующего. В то же время некоторые категории граждан могут воспользоваться льготами. Они предусмотрены для пенсионеров, предпенсионеров, участников СВО, инвалидов, ветеранов боевых действий, военнослужащих, уволенных со службы по возрасту, а также для владельцев хозяйственных строений до 50 квадратных метров, перечислил юрист.

