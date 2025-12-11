Путин сообщил о планах по снижению уровня бедности в России

Россия последовательно продвигается к ориентиру по снижению уровня бедности среди населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, к 2030 году уровень бедности в РФ должен быть менее 7%, а к 2036 году стоит цель снизить его до 5%.

Путин отметил, что базовым условием для сокращения бедности и неравенства в обществе, а также повышения уровня жизни и благополучия российских семей является формирование экономики высоких зарплат. Президент обратил внимание, что увеличение зарплат в бюджетной сфере и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств, сферы услуг и позитивно отражается на экономике в целом.

До этого социологи из Президентской академии РАНХиГС сообщили, что уровень бедности в России снизился втрое с 1990-х годов. Как отметили исследователи, за последние 10 лет уровень бедности в России упал более чем в полтора раза — если в 2015 году он составлял 13,3%, то теперь составляет 7%.

Также социологи провели опрос среди населения, в ходе которого выяснили, что 3% респондентов считают социальные условия в РФ очень хорошими, 17% скорее хорошими, 50% средними. Еще 20% назвали их скорее плохими и лишь 10% очень плохими. По мнению исследователей, это говорит об адаптации россиян к новой экономической ситуации и инфляции.

