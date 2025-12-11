Газзаев рассказал, стоит ли оставлять Гусева на посту тренера «Динамо»

Тренер Валерий Газзаев заявил, что Ролана Гусева надо оставить на посту главного тренера московского «Динамо», передает «Матч ТВ».

«Хочу, чтобы ему доверили быть главным тренером. Ему дали четыре игры и требуют результата прямо сейчас. На мой взгляд, он достаточно неплохо закончил сезон, неплохо провел те четыре игры», — сказал Газзаев.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

Ранее комментатор «Матч ТВ» предположил, что Гусева оставят на посту тренера «Динамо».