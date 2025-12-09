Семь мирных граждан погибли в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Об этом ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, среди погибших есть один ребенок. Чаще всего причиной гибели и ранений мирных жителей становились атаки ударных БПЛА.

«Пострадали 65 мирных жителей: ранены 58 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, погибли 7 человек. <…> Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР», — отметил Мирошник.

Он добавил, что всего за неделю ВСУ выпустили по территории России более трех тысяч боеприпасов различного типа.

5 декабря жительница Красноармейска рассказала, как российский дрон помог ей сбежать от ВСУ.

По словам женщины 1968 года рождения, она покидала город в составе группы из семи человек. В этот момент военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали атаковать беженцев с помощью беспилотников и обстреливать из минометов. При этом над группой появился российский дрон, который помог найти им дорогу, отметила она.

