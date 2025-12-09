На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чебоксарах увеличилось количество пострадавших при атаке БПЛА

Вице-премьер Чувашии Степанов: число пострадавших в Чебоксарах выросло до 14
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Чебоксары в Чувашии увеличилось до 14 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер республики Владимир Степанов.

По его словам, в том числе травмы получил один ребенок.

«Все они (раненые — «Газета.Ru») получают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы оперативно устраняют последствия [атаки] и обеспечивают безопасность населения», — говорится в заявлении.

Степанов подчеркнул, что на базе одного из общеобразовательных учреждений в Чебоксарах продолжает работать пункт временного размещения граждан. Здесь жителям помогают психологи и медицинские специалисты.

БПЛА атаковали Чебоксары рано утром 9 декабря. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до девяти. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. СМИ пишут, что удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обломки украинских беспилотников упали около жилых домов в Волгограде.

