В Германии одобрили бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

DPA: в ФРГ согласовали проект бюджета на 2026 год с помощью Украине в €11,5 млрд

Бундестаг согласовал проект бюджета Германии €на 2026 год, который предусматривает финансовую помощь для Украины в размере €11,5 млрд. Об этом сообщает агентство DPA.

Уточняется, что заседание комитета продлилось около 15 часов. Изначально немецкое правительство планировало потратить на помощь Киеву €8,5 млрд, но в результате правящая коалиция решила выделить дополнительные €3 млрд. Эти средства, как пишет агентство, пойдут на поставку артиллерийских боеприпасов, беспилотников, бронетранспортеров, а также «на замену» двух систем ПВО Patriot.

В министерстве обороны Германии уже заявили, что это самая масштабная финансовая помощь Украине, которую страна когда-либо закладывала в бюджет.

Накануне Евросоюз перевел Украине последние средства по программе ERA, которая финансировалась за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Проект Resilience Activity (ERA) финансировался Агентством США по международному развитию (USAID) и был направлен на поддержку экономической устойчивости Украины. После прихода к власти Дональда Трампа деятельность USAID была прекращена, а ее программы были переданы в ведение Госдепа.

Ранее Зеленский и Мерц обсудили коррупционный скандал на Украине.