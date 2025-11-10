Зеленский назвал желаемое число систем Patriot для Украины

Украина намерена приобрести у США 27 систем ПВО Patriot, а пока они изготавливаются Европа могла бы одолжить свои. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

По его словам, Киев тесно сотрудничает с союзниками для защиты неба, однако дело не продвигается. Он посетовал, что Британия и другие страны не хотят отправлять ВСУ истребители.

Зеленский также рассказал, что Украина хочет заказать у США 27 систем ПВО Patriot, а пока они будут изготавливаться, Киев рассматривает вариант одолжить их у европейских союзников.

До этого Владимир Зеленский на заседании «коалиции желающих» уже призывал страны Европы передать Киеву системы ПВО Patriot до момента, пока республика не получит их от США. Он сообщил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки Patriot, однако предоставить сразу их не получится. Одна из причин кроется в том, что ряд стран Европы стоят в очередь на покупку, указал Зеленский.

В то же время политик заметил, что у европейских государств достаточное количество соответствующих систем, которые «стоят в режиме ожидания».

