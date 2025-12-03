На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек ООН осудил атаку США кораблей наркокартелей в Карибском море

Глава ООН Гутерреш осудил удары США по лодкам наркоторговцев
Andrew Kelly/Reuters

Удары США по наркоторговцам в море в Латинской Америке не соответствуют международному праву, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на конференции Reuters Next. Его слова передает РИА Новости.

«Международное право не совместимо с этими видами ударов», — подчеркнул Гутерреш.

В ходе выступления генсек ООН добавил, что не хочет военной конфронтации для разрешения возникшей в регионе ситуации.

«Я призываю избегать на Карибах ситуаций конфронтации, у которых могут быть последствия гораздо драматичней, чем у нынешних ударов», — резюмировал глава ООН.

3 декабря министр войны США Пит Хегсет заявил, что не приказывал уничтожить корабли наркокартелей у берегов Венесуэлы. Чиновник сообщил, что наблюдал за американским ударом по кораблям в прямом эфире. Хегсет уточнил, что лишь спустя несколько часов узнал, что адмирал ВМС США Фрэнк Брэдли принял решение применить оружие.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Это заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Бразилии заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море.

