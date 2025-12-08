В Таиланде приняли резолюцию, дающую право на новые военные операции

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации конфликта с Камбоджей объявил о принятии резолюции, дающей право на новые военные операции. Об этом пишет портал Khaosod English.

«Объявляя резолюцию Национального Совета Безопасности, правительство будет осуществлять согласованные меры. Военные действия будут предприняты при любых обстоятельствах, в зависимости от условий развития ситуации, и мы оставляем за собой право участвовать в военных операциях по другим необходимым вопросам», — сказал Чарнвиракун.

Таиланд и Камбоджа снова ударили друг по другу на приграничной территории. Причиной нового витка эскалации стала атака Камбоджи на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи продолжается до сих пор.

