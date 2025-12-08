На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде приняли резолюцию, дающую право на новые военные операции

Khaosod English: Таиланд принял резолюцию о новых военных операциях
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чарнвиракун на фоне эскалации конфликта с Камбоджей объявил о принятии резолюции, дающей право на новые военные операции. Об этом пишет портал Khaosod English.

«Объявляя резолюцию Национального Совета Безопасности, правительство будет осуществлять согласованные меры. Военные действия будут предприняты при любых обстоятельствах, в зависимости от условий развития ситуации, и мы оставляем за собой право участвовать в военных операциях по другим необходимым вопросам», — сказал Чарнвиракун.

Таиланд и Камбоджа снова ударили друг по другу на приграничной территории. Причиной нового витка эскалации стала атака Камбоджи на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи продолжается до сих пор.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.

