В элитной военной академии в Одессе выявлены случаи издевательств над курсантами и доведения их до суицида. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, возле факультета военной разведки и сил специальных операций (ССО) нашли тело Павла Столбуна. За день до этого, как сообщил источник, над ним издевались пять сержантов. Со слов очевидцев, они вынуждали курсантов есть тушенку, печенье с горчицей с грязного пола и запивать это маслом с солью. Как стало известно российским силовым структурам, все это происходило на глазах командиров взводов, которые не только не остановили издевательства над курсантами, но и снимали все это на видео.

Кроме того, известно о случае, когда в расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых. После этого один из курсантов наложил на себя руки, уточнили в силовом ведомстве.

Жертвами издевательств, по словам источника, стали еще двое курсантов после того, как они украли из соседнего магазина несколько банок энергетиков.

В конце прошлого года на Украине по делу о превышении должностных полномочий задержали командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ, в которой издевались над солдатами. По данным следствия, подозреваемый Олег Побережнюк не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих.

Ранее на Украине подсчитали средний срок жизни мобилизованного в ВСУ.