На Украине подсчитали средний срок жизни мобилизованного в ВСУ

Мобилизованный в Вооруженные силы страны украинец живет в среднем около трех месяцев. Об этом заявил в социальных сетях народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Собрал страшную математику войны, опираясь на статьи в прессе (прежде всего, зарубежной), и посты военных в соцсетях. Средняя продолжительность выживания новобранца на линии боевого столкновения — два-три месяца. Вернее, один месяц это «учебка», а затем — до двух месяцев на передовой. После чего 70% превращаются в «двухсотые» или «трехсотые»», — пишет Дубинский.

«Трехсотые» на военном жаргоне означает «раненый», без уточнения степени тяжести ранения. «Двухсотые» — безвозвратные потери. По словам Дубинского, против сохранения жизни личного состава ВСУ работает также негласное «правило стариков», когда командиры предпочитают на опасные направления ставить новобранцев в надежде сберечь опытных солдат или тех, кого командир знает лично.

Дубинский добавил, основывая точку зрения на собственных расчетах, что до конца года в ВСУ необходимо мобилизовать до 200 тыс. человек. Однако, как отметил нардеп, до 170 тыс. бойцов станут потерями — не считая при этом дезертиров.

До этого политолог Владимир Скачко прокомментировал новость о том, что дезертировавшие военные из 123-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Николаевской области.

Ранее военный эксперт сообщил, что у ВСУ в ЛНР не хватает солдат для ведения боев.