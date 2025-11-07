Российский военный отбил атаку украинских диверсантов

Российский военнослужащий в ходе несения дежурства обнаружил украинскую диверсионную группу и вступил с ней в бой. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что ефрейтор Евгений Затонский во время дежурства обнаружил скрытое перемещение украинской ДРГ, двигавшейся в направлении позиций РФ.

Он доложил об этом командованию и вступил в бой с диверсантами. По его итогам, ВСУ понесли значительные потери и отступили.

В ведомстве добавили, что решительные действия ефрейтора позволили не допустить захвата российских позиций и избежать потерь среди личного состава.

До этого неназванный офицер украинской армии в интервью французской газете Le Monde заявил, что взятие Покровска (российское название — Красноармейск) Вооруженными силами России является вопросом дней или максимум двух недель.

По его данным, уже несколько дней город полностью отрезан, и никакая техника не может туда подступиться.

Ранее украинский военный попал в плен к российским войскам из-за спичек