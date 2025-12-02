На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Харьковской области ликвидировали украинскую ДРГ

ТАСС: в лесном массиве у Лимана уничтожили группу украинских диверсантов
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ликвидировали в лесном массиве в районе Лимана в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Западнее Лимана уничтожена ДРГ ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), осуществлявшая минирование леса», — рассказал источник агентства.

По его словам, в том числе был ликвидирован один офицер украинских войск.

28 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что в Белгородскую область пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа, состоявшая из 10 человек. Среди них — граждане Украины и Колумбии.

Как отметили авторы материала, ДРГ располагалась на расстоянии примерно 10 км от российской границы — у села Хатнее в Харьковской области. Военные ВСУ и колумбийские наемники готовили нападение на Белгородскую область, но их обнаружили и уничтожили бойцы отряда «Шторм» 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. Диверсанты имели при себе оружие производства стран — членов НАТО, гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105, оборудование для воздушной разведки и иностранную символику.

Ранее российский военнослужащий в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.

СВО: последние новости
