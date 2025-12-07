На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные Таиланда открыли огонь на границе с Камбоджей

МИД Таиланда: военные открыли огонь на границе с Камбоджей в целях самообороны
Athit Perawongmetha/Reuters

Военные Таиланда в целях самообороны открыли огонь на границе с Камбоджей. Об этом сообщил пресс-секретарь таиландского министерства иностранных дел Никондет Пхалангкун, передает ТАСС.

«Камбоджийские войска открыли огонь по таиландскому контингенту, задействованному в дорожных работах в районе Пху Пха Лек — Пхлан Хин Пэт Кон, расположенном на территории Таиланда. Огонь камбоджийских войск вынудил таиландские войска в целях самообороны открыть ответный соразмерный огонь в соответствии с порядком ведения боевых действий», — сказал представитель ведомства.

Пхалангкун добавил, что в результате инцидента пострадали два военных Таиланда. При этом, по словам дипломата, обвинения Камбоджи, согласно которым первыми открыли огонь войска королевства, не соответствуют действительности. Представитель МИД подчеркнул, что у Бангкока есть доказательства.

Предыдущие столкновения на границе произошли в июле. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСТ оценили влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на российских туристов.

