Снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей россиянина арестовали в Таиланде

Mash: в Таиланде арестовали блогера, снимавшего обстрелы на границе с Камбоджей

В Таиланде арестовали российского блогера, снимавшего боевые действия на границе с Камбоджей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 49-летний блогер проехал порядка 150 км вдоль границы, снимая работу систем противовоздушной обороны и минометные обстрелы. Местные дружинники останавливали мужчину, но после отпускали. Задержали блогера в Паттайе, сейчас он находится в тайской тюрьме, откуда его депортируют.

«В последние дни парень заезжал в опустевший город в 4 км от границы и снимал там магазины с разбитыми стеклами и дома местных», — говорится в публикации.

Mash подчеркивает, что в текущий момент соцсети блогера удалены.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

26 июля президент США Дональд Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили, что готовы заключить мировое соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу.

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в «вопиющем нарушении» соглашения о перемирии.