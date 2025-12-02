На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинцы раскритиковали военных ВСУ за фейковое видео из Красноармейска

SHOT: элитный полк ВСУ опубликовал фейк с флагом Украины в центре Красноармейска
true
true
true
close
X / Минобороны России

Украинский 425-й штурмовой полк «Скала» опубликовал фальшивое видео с военными, которые держат флаг Украины в центре Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, украинские военные с помощью нейросетей изменили видео Минобороны России, на котором бойцы Вооруженных сил РФ стоят с российским триколором в центре взятого под контроль города.

По данным SHOT, пользователи из Украины усомнились в подлинности публикации и начали критиковать военнослужащих своей страны, а некоторые заявили, что перестанут отправлять пожертвования. После такой реакции бойцы «Скалы» быстро удалили пост с видео.

2 декабря в Минобороны РФ объявили, что подразделения российской группировки войск «Центр» завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. По словам главы ведомства Андрея Белоусова, в настоящее время 506-я и 1435-я мотострелковые полки штурмовыми подразделениями активно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки «Центр».

Ранее военный эксперт назвал срок полного освобождения Донбасса.

