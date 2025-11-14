«Зенитная ракета может упасть где угодно». Азербайджан вызвал посла России из-за взрыва в Киеве

МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за падения фрагментов якобы российской ракеты на территории азербайджанского посольства в Киева. Москва официально обвинения азербайджанских властей пока не комментировала. Источники ТАСС и РИА Новости утверждают, что на дипведомство рухнули фрагменты ракеты ПВО, выпущенной ВСУ. Депутат Рады Александр Федиенко 14 ноября опубликовал фотографию крупного обломка ракеты ЗРК Patriot на пешеходной дорожке и заявил, что «такая зенитная ракета может упасть где угодно».

МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова, чтобы вручить ему ноту протеста после падения частей ракеты на территорию азербайджанского посольства в Киеве.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате ракетно-бомбового удара по столице Украины Киеву около 01:00 14 ноября», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В Баку «довели до сведения российской стороны», что в результате недавнего взрыва полностью разрушена часть стены, окружающей территорию посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства. Кроме того, серьезные повреждения получил комплекс диппредставительства.

» Было отмечено, что подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее <...> Подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак. При этом было отмечено, что российская сторона была ранее проинформирована обо всех этих фактах официальными нотами, а координаты зданий наших дипломатических представительств на Украине были переданы российской стороне еще в апреле 2022 года», – заключили в МИД Азербайджана.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили инцидент с ударом по Киеву.

Ракеты украинского ПВО

Видеокадры с места ЧП свидетельствует о попадании в посольство ракеты украинской системы ПВО , сообщил РИА Новости военный источник.

» Подтверждением этому являются многочисленные фотографии на местных украинских ресурсах с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО «Patriot» производства США », – отметил собеседник агентства.

В частности, депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале 14 ноября опубликовал фотографию крупного обломка ракеты MIM-104 ЗРК Patriot, лежащего на пешеходной дорожке рядом с автомобильной парковкой. Федиенко в подписи к фотографии заявил, что «такая зенитная ракета может упасть где угодно», и назвал ее средством защиты.

Военный источник ТАСС также заявил, что повреждения посольства Азербайджана в Киеве вызваны ударом ракеты Patriot, а не ракеты «типа «Искандер», как говорилось в заявлении азербайджанского МИД.

Как отметил собеседник агентства, в случае попадания на территорию ракеты «Искандер» разрушения были бы более значительными: воронка была бы больше, также пострадали бы соседние здания.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что это не первый случай, когда «киевский режим пытается скрыть непрофессиональные действия украинских расчетов ПВО, размещенных внутри города, за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре».

Минобороны России сообщило в сводке 14 ноября, что «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу». В каких городах были атакованы цели, в сводке не уточнялось.